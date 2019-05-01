Посольство распространило предупреждение для россиян в Венесуэле

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Посольство распространило предупреждение для россиян в Венесуэле

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Фото: © Flickr / Anyul Rivas

Находящимся в Венесуэле гражданам России рекомендуют проявлять осторожность и отказаться от посещения мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении Посольства РФ в Боливарианской Республике.

Как отмечается, обстановка в столице Венесуэлы Каракасе в целом остаётся спокойной. Официальные власти заявили, что полностью контролируют ситуацию.

Как ранее сообщал Лайф, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Президент Николас Мадуро заявил о провале оппозиции.

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