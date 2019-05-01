Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

Читайте также

Путин поздравил нового императора Японии со вступлением на престол

287

Фото: © Twitter / KashfRANA

Президент России отметил, что в последнее время отношения Москвы и Токио получили значительное развитие.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление новому императору Японии. Глава российского государства пожелал императору Нарухито здоровья и благополучия.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего вступления на императорский престол, — говорится в телеграмме Владимира Путина. — Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.

Президент России отметил, что в последнее время отношения Москвы и Токио получили значительное развитие, стороны ведут "конструктивный политический диалог".

Как сообщал Лайф, последний день апреля стал также последним днём правления действующего императора Японии Акихито, который добровольно ушёл на покой и оставил трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Прижизненная смена монархов произошла впервые в истории Страны восходящего солнца.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×