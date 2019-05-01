Моралес заявил о поражении Трампа в попытке госпереворота в Венесуэле

Он также заявил, что поддержит любые инициативы, связанные с диалогом по данному вопросу.

Боливия сожалеет, что ряд стран продолжает поддерживать США, несмотря на проваленную попытку госпереворота в Венесуэле. Об этом в своём твиттере заявил президент Боливии Эво Моралес.

— Трамп снова потерпел поражение в своём агрессивном госперевороте. К сожалению, отдельные правительства ошибаются и поддерживают его, — написал Моралес.

Он также подчеркнул, что в подобных ситуациях ставку всегда необходимо делать на народ страны и его суверенитет, а Венесуэла находится на правильном пути. Моралес также заявил, что поддержит любые инициативы, связанные с диалогом по данному вопросу.

Напомним, что накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале завершающей фазы военной операции "Свобода", целью которой является свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Позднее в Каракасе демонстранты устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Нацгвардии. Власти Венесуэлы сообщали о попытке государственного переворота в стране небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.