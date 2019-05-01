Си Цзиньпин поздравил императора Японии Нарухито с вступлением на престол

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Си Цзиньпин поздравил императора Японии Нарухито с вступлением на престол

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Фото: © Twitter / ChinaDaily

Председатель КНР Си Цзиньпин 1 мая поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В поздравительном послании Си Цзиньпин отметил, что Китай и Япония являются близкими соседями с длительной историей дружбы. Он подчеркнул, что Пекин и Токио должны прилагать совместные усилия для содействия миру и развитию и стремиться к светлому будущему двусторонних связей.

Лидер КНР также направил телеграмму бывшему императору Японии Акихито, отцу нового императора, в которой передал ему свои наилучшие пожелания.

Как ранее сообщал Лайф, 30 апреля император Японии Акихито добровольно отрёкся от престола. Новым императором стал его сын Нарухито. Президент России Владимир Путин направил ему поздравление.

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