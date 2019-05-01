Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

В этот же список попала банкнота в 50 тысяч армянских драм, одну тысячу гонконгских долларов и другие.

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года. Со всеми "конкурсантами" можно ознакомиться на сайте Международного банкнотного общества (IBNS).

Отметим, что речь идёт о памятной банкноте в 100 рублей, которая вошла в обращение 22 мая 2018 года. На ней изображены мальчик с футбольным мячом в руке и вратарь. На обратной стороне — футбольный мяч как символ земного шара и футбольные болельщики.

Победителем стала банкнота в десять канадских долларов. В числе лидеров также оказались швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон и купюра в 40 долларов Соломоновых островов.

Всего в конкурсе приняли участие 15 различных банкнот.