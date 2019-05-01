Виктор Сухоруков объяснил отмену своих спектаклей

Актёр прокомментировал новость о своём больничном, пояснив, что постановки не состоялись в связи с недавно полученной травмой.

Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал телеканалу "Звезда", что отмена спектаклей с его участием в Театре имени Моссовета произошла из-за полученной травмы.

— Я просто на больничном сижу, выздоравливаю — физкультура, мази. 4 апреля у меня вывих произошёл во время спектакля, — сообщил артист.

Напомним, в начале апреля Виктор Сухоруков получил травму руки во время спектакля в Театре им. Моссовета. Накануне стало известно, что Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием актёра 6, 7 и 10 мая.