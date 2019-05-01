Собянин присоединился к первомайскому шествию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Праздником Весны и Труда и присоединился к шествию профсоюзов на Красной площади.

— У нас большие планы по строительству метро, дорог, реконструкции железных дорог, реновации ветхого жилья, благоустройству наших районов, — заявил столичный градоначальник, которого цитирует ТАСС.

С праздником Первомая! С праздником весны и труда. С праздником мира! Всем хорошего настроения. Привет с демонстрации на Красной площади! pic.twitter.com/95A64oZQ4H — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 мая 2019 г.

Собянин отметил талант и трудолюбие москвичей и выразил уверенность в том, что озвученные планы будут достигнуты.

В России в первомайских шествиях и митингах принимают участие около трёх миллионов человек, из них около 100 тысяч — в Москве. Безопасность в российской столице обеспечивают около девяти тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Лайф ведёт прямую трансляцию первомайской демонстрации на Красной площади.