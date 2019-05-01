В США стартовала акция "Георгиевская ленточка"

По сообщению президента общества "Русская молодёжь Америки" Игоря Кочана, ленточки уже разосланы в 23 города страны.

Акция "Георгиевская ленточка" началась в 23 городах США, где будет проходить "Бессмертный полк". Только в Нью-Йорке планируется раздать порядка десяти тысяч ленточек. Об этом ТАСС рассказал президент общества "Русская молодёжь Америки" Игорь Кочан.

— Сегодня волонтёры общества "Русская молодёжь Америки" начали раздавать их в местах проживания соотечественников в Нью-Йорке — предлагать прохожим на улицах, оставлять в русских продуктовых и книжных магазинах, — сказал он.

Кочан также отмечает, что волонтёры будут раздавать ленточки и носителям английского языка вместе с брошюрами, в которых рассказывается об акции.

В ряде крупных городов США акция началась в минувшие выходные. Так, например, в Сиэтле организаторы "Бессмертного полка" кроме ленточек раздают ещё и красные маки — европейский символ памяти жертв военных конфликтов.

Идея акции возникла ещё в 2005 году в Москве. А первая американская "Георгиевская ленточка" была проведена в Нью-Йорке в 2011 году.

В России в этом году акция стартовала 25 апреля, раздавать оранжево-чёрные ленты всем желающим по всей стране и за рубежом будут до 9 Мая. В этот же день акция началась в Лондоне.