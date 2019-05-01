Барак и Мишель Обама представили список проектов для Netflix

Производственная компания Higher Ground Productions, принадлежащая бывшему президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнёрстве с Netflix. Об этом сообщило издание Variety.

По данным еженедельника, в список вошли экранизация политической книги "Пятый риск" Майкла Льюиса и биографический фильм об американском писателе Фредерике Дугласе. В нём также значится сериал о моде в Нью-Йорке после Второй мировой войны.

По словам Мишель Обамы, компания сфокусировалась на историях, которые отражают ряд "интересов и опыта", но "имеют отношение к повседневной жизни".

Ранее Лайф сообщал, что компания Барака Обамы и его супруги Мишель может снять фильм об отце Винус и Серены Уильямс Ричарде.

Напомним, о том, что Барак Обама может уйти в медиабизнес, стало известно незадолго до окончания его президентского срока. В мае 2018 года супруги Обама подписали контракт с сервисом Netflix с намерением продюсировать телепроекты.