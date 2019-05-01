ДНР обвинила украинских силовиков в миномётном обстреле

Власти ДНР обвинили силовиков ВСУ в миномётном обстреле территории республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Сегодня рано утром вооружённые формирования Украины подвергли массированному миномётному обстрелу посёлок шахты "Трудовская" на западе Донецка. Огонь не прекращался более часа, было выпущено 33 мины калибром 120 миллиметров, — заявил представитель ДНР.

По его словам, погибших и пострадавших нет.