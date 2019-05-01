ДНР обвинила украинских силовиков в миномётном обстреле

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ДНР обвинила украинских силовиков в миномётном обстреле

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Украинские военные. Фото: © РИА Новости

Власти ДНР обвинили силовиков ВСУ в миномётном обстреле территории республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сегодня рано утром вооружённые формирования Украины подвергли массированному миномётному обстрелу посёлок шахты "Трудовская" на западе Донецка. Огонь не прекращался более часа, было выпущено 33 мины калибром 120 миллиметров, — заявил представитель ДНР.

По его словам, погибших и пострадавших нет.

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