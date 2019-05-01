Фадеев раскритиковал россиян за реакцию на пожар в Нотр-Даме и Забайкалье

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Фадеев раскритиковал россиян за реакцию на пожар в Нотр-Даме и Забайкалье

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Фото: © Instagram/fadeevmaxim

В своём инстраграме продюсер выразил глубочайшее удивление тому, что его соотечественников не заботит происшествие в их собственной стране.

Продюсер Максим Фадеев раскритиковал россиян, которых больше заботит пожар в Нотр-Даме, нежели масштабные пожары в Забайкалье. Он поразился, что многие готовы оказать помощь в восстановлении парижского собора и при этом игнорируют чрезвычайную ситуацию в российском регионе.

Мы собираем всем миром деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, но не обращаем внимания на то, что происходит рядом с нами, — отметил продюсер.

Фадеев призвал россиян обратить внимание на то, что происходит совсем рядом, и оказать поддержку пострадавшим в Забайкалье.

Подробнее о биографии композитора и продюсера читайте на сайте uznayvse.ru.

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Вы видели, что происходит в Забайкалье? 😔 Я про степные пожары. Мне хватило посмотреть фотографии и репортажи, чтобы понять насколько масштабна трагедия. Мы опять недосмотрели, не успели… В одном селе загорелся мусор, и ветер разнёс пламя. Ещё несколько пожаров ветер принес в Забайкалье из соседних стран. В итоге люди остались на улице, потому что их дома сгорели. К сожалению, я заметил, что многие не знают об этой ситуации. Почему так происходит? Мы собираем всем миром деньги на восстановление Собора Нотр-Дам-де-Пари, но не обращаем внимание на то, что происходит рядом с нами. Давайте будем внимательнее относится к тому, что нам ближе. Сейчас жителям Забайкалья очень нужна наша поддержка. На официальном сайте Забайкальского края открыт фонд помощи пострадавшим в пожарах. Давайте вместе поможем людям вернуть крышу над головой 🙏🏻🙏🏻 #забайкалье ССЫЛКА В СТОРИС

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции произошёл вечером 15 апреля. Тогда многие мировые и российские знаменитости заявили о желании помочь в восстановлении всемирного достояния.

А через несколько дней, 19 апреля, начались пожары в Забайкалье, в результате которых было уничтожено около 100 жилых домов, 34 человека получили травмы, один погиб.

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