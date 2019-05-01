Фадеев раскритиковал россиян за реакцию на пожар в Нотр-Даме и Забайкалье

В своём инстраграме продюсер выразил глубочайшее удивление тому, что его соотечественников не заботит происшествие в их собственной стране.

Продюсер Максим Фадеев раскритиковал россиян, которых больше заботит пожар в Нотр-Даме, нежели масштабные пожары в Забайкалье. Он поразился, что многие готовы оказать помощь в восстановлении парижского собора и при этом игнорируют чрезвычайную ситуацию в российском регионе.

— Мы собираем всем миром деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, но не обращаем внимания на то, что происходит рядом с нами, — отметил продюсер.

Фадеев призвал россиян обратить внимание на то, что происходит совсем рядом, и оказать поддержку пострадавшим в Забайкалье.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции произошёл вечером 15 апреля. Тогда многие мировые и российские знаменитости заявили о желании помочь в восстановлении всемирного достояния.

А через несколько дней, 19 апреля, начались пожары в Забайкалье, в результате которых было уничтожено около 100 жилых домов, 34 человека получили травмы, один погиб.