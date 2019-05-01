В Минске не возражают против назначения нового посла РФ

В Минске считают, что назначение нового посла России в Белоруссии — вопрос российского руководства. Белорусская сторона не возражает против назначения Дмитрия Мезенцева послом РФ в республике. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт сообщает ТАСС.

— Решил Владимир Владимирович назначить нового посла — мы не против, — сказала пресс-секретарь Лукашенко.

Эйсмонт подчеркнула, что белорусская сторона не может сказать "ничего плохого про предыдущего посла" Михаила Бабича.

Напомним, Михаил Бабич был назначен послом РФ в Белоруссии в августе 2018 года. 30 апреля указом президента России Владимира Путина он был освобождён от занимаемой должности. Новым послом РФ в Белоруссии стал Дмитрий Мезенцев.