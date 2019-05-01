Лайнер Qatar Airways совершил экстренную посадку в Мумбаи

Перед тем как приземлиться, самолёт сделал более десяти кругов в воздухе около аэропорта.

Лайнер Airbus A330 авиакомпании Qatar Airways совершил экстренную посадку в Мумбаи. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Речь идёт о рейсе из Чунцина в Доху. На борту самолёта находилось более 200 пассажиров. Причиной тому стала неисправность, которую зафиксировали пилоты во время рейса, однако какую именно, не сообщается.

Известно, что лайнер уже вылетел из Мумбаи и совершил посадку в Дохе, однако многие пассажиры опоздали на свои рейсы. Подчеркнём, что перед тем, как приземлиться в индийском городе, лайнер сделал более десяти кругов в воздухе около аэропорта.