Жена против работы Зеленского в здании АП, так как оно "заражено прошлым"

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская высказалась против работы её супруга в здании Администрации Президента на Банковой улице.

— Мы не хотим заходить внутрь. Место заражено тёмным, негативным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его какому-нибудь университету, — заявила жена избранного президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Daily Beast.

Зеленская отметила, что их семья живёт недалеко от здания Верховной рады, и рассказала, что муж может ходить в парламент пешком.

Ранее сам Владимир Зеленский заявлял, что не хочет работать в здании на Банковой улице.

Напомним, 30 апреля ЦИК Украины официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре он набрал 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий украинский лидер Пётр Порошенко — 24,45% голосов.