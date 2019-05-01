Захарова уличила США в фейках для расшатывания ситуации в Венесуэле

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Захарова уличила США в фейках для расшатывания ситуации в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

США используют в Венесуэле фейки как часть информационной войны. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала слова главы Госдепа Майка Помпео о том, что российские власти якобы призвали президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну.

По словам Захаровой, это утверждение Помпео не соответствует действительности.

Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать армию Венесуэлы и использовал фейки как часть информационной войны, — приводит её слова телеканал CNN.

Как ранее сообщал Лайф, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. В ходе начавшихся столкновений пострадало более 50 человек. Позже президент Николас Мадуро заявил о провале планов оппозиции.

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