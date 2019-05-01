Не менее 15 индийских военных погибли в результате взрыва

В индийском штате Махараштра не менее 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли в результате взрыва. Об этом сообщает газета The Times of India.

Отмечается, что грузовик, в котором ехали военные, подорвался на самодельном взрывном устройстве. Инцидент произошёл в округе Гадчироли, где активно действуют различные группировки маоистов.

#UPDATE Maharashtra: 10 security personnel injured in an IED blast by naxals in Gadchiroli. The blast was executed by naxals on a police vehicle which was carrying 16 security personnel. pic.twitter.com/PXBJaqPuF1 — ANI (@ANI) 1 мая 2019 г.

Добавим, что сегодня маоисты также подожгли в этом округе несколько автомобилей и единиц дорожной техники компании, которая занимается возведением шоссе в этом районе.