Не менее 15 индийских военных погибли в результате взрыва

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Не менее 15 индийских военных погибли в результате взрыва

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В индийском штате Махараштра не менее 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли в результате взрыва. Об этом сообщает газета The Times of India.

Отмечается, что грузовик, в котором ехали военные, подорвался на самодельном взрывном устройстве. Инцидент произошёл в округе Гадчироли, где активно действуют различные группировки маоистов.

Добавим, что сегодня маоисты также подожгли в этом округе несколько автомобилей и единиц дорожной техники компании, которая занимается возведением шоссе в этом районе.

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