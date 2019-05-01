В Пентагоне заявили о потере превосходства в космосе из-за России и Китая

Глава ведомства также заявил о резких переменах в отрасли, которые связаны с сокращением расходов на запуски ракет.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахэн заявил о том, что из-за успехов России и Китая в космической отрасли США потеряли в ней своё превосходство.

В своей статье для Wall Street Journal он отметил, что РФ и Поднебесной удалось изучить экономическую и военную зависимость от космоса и разработать противоспутниковые лазеры, которые создают помехи и предоставляют кибервозможности.

— У США по-прежнему есть преимущество, но границы нашего доминирования стремительно сужаются, — написал Шэнахэн.

Он также заявил о резких переменах в отрасли, которые связаны с сокращением расходов на запуски ракет, смешением частного и военного применения технологий, а также инновациями в секторе. Шэнахэн также подчеркнул, что нынешний подход США к отрасли не даёт идти в ногу со временем, а потому нуждается в пересмотре.