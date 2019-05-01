"Ночные волки" начали мотопробег по территории Польши

В рамках акции "Дороги Победы" колонна "железных коней" прибыла в Варшаву, в этой части пробега участвуют 30 мотоциклистов.

Мотопробег "Дороги Победы — на Берлин — 2019" начался в Польше, несмотря на некоторые сложности во время пересечения белорусско-польской границы, о чём сообщил журналистам глава польских "Ночных волков" Дариуш Качмарчик.

— Поляки проехали без сложностей за два часа. Но наших гостей с немецкими паспортами не пропустили. Представителей Италии держали восемь часов, — рассказал Качмарчик.

Колонна мотоциклистов прибыла в Варшаву, чтобы возложить венки к Могиле неизвестного солдата. Кроме того, участники собираются почтить память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. Далее мотоциклисты отправятся в Словакию и Чехию, а 9 Мая они встретят в столице Германии.

Международный пробег "Дороги Победы" проходит в пятый раз. В 2014 и 2015 годах Польша не пропустила на свою территорию российских членов клуба "Ночные волки", обосновав решение угрозой для национальной безопасности. После этого байкеры приняли решение, что пересекать польскую границу будут только участники, имеющие европейские паспорта.