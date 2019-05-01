Для украинцев снизили цены на газ

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Для украинцев снизили цены на газ

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Фото © Flickr / Glen Scott

Тарифы на газ для населения Украины снизились с 1 мая, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По поручению правительства компания разработала новый механизм регулирования цены на голубое топливо, который и позволил достичь снижения стоимости.

Таким образом, теперь цена за тысячу кубометров газа составляет 8247 гривен (более 20 тысяч рублей).

При этом, согласно договорённостям с Международным валютным фондом, Украина должна повысить цену на газ для населения на 15%, однако это повышение перенесли с 1 мая 2019 года на осень.

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