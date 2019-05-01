Заворот подвздошной кишки у политика произошёл из-за спаечного процесса после удаления желчного пузыря.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенёс операцию в связи с непроходимостью кишечника. Политика выпишут из больницы в ближайшие дни. Об этом сказано в заявлении его партии "Вперёд, Италия".

Как уточняется, заворот подвздошной кишки у Берлускони произошёл из-за спаечного процесса после перенесённого 40 лет назад удаления желчного пузыря.

Напомним, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был доставлен в миланский госпиталь 30 апреля. Первоначально причиной обращения политика к медикам называли острую почечную колику.