Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам ВОВ

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Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам ВОВ

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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон... позволит улучшить социально-экономическое положение участников ВОВ, обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения указанной категории лиц, — говорится в пояснительной записке.

В среднем рост произойдёт на 9,5 тысячи рублей.

В настоящее время в стране около 10 тысяч военных пенсионеров — участников Великой Отечественной войны.

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