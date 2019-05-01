Президент Шри-Ланки не исключил участие иностранных боевиков в терактах

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Президент Шри-Ланки не исключил участие иностранных боевиков в терактах

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В интервью телеканалу Sky News он высказал предположение о виновниках террористических атак.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена предположил, что за серией терактов на острове, в результате которых погибло 253 человека, могли стоять иностранные злоумышленники. Сообщение об этом приводит Sky News.

Телеканал отмечает, что Сирисена хочет, чтобы нынешний лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади "оставил его страну в покое".

Как сообщал Лайф, в течение 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ. После атак были задержаны десятки человек и признаны террористическими две группировки — "Национальный таухид джамаат" и "Миллату ибрахим".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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