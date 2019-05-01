Владивосток песней поздравил Севастополь с 75-летием освобождения — видео

Запись флешмоба, в котором участвовали студенты, курсанты и ветераны, будет опубликована в Сети.

Жители Приморья поздравили Севастополь с 75-летней годовщиной освобождения от фашистских захватчиков, устроив 30 апреля масштабный флешмоб на Корабельной набережной Владивостока. Об этом сообщается на сайте Администрации Приморского края.

— Мероприятие заключается в массовом исполнении песни известного автора Александра Городницкого "Севастополь останется русским", написанной в 2009 году, — пояснили в департаменте внутренней политики Приморья.

Песенное поздравление Севастополю на видео записывают жители флотских столиц России — Санкт-Петербурга, Мурманска, Астрахани, Южно-Сахалинска и Калининграда. Каждый из городов добавляет куплет собственного сочинения к тексту песни.

В флешмобе во Владивостоке приняли участие студенты, курсанты, ветераны, представители общественности и другие неравнодушные жители Приморского края.

Запись флешмоба будет опубликована в Сети. Её можно будет найти по хештегу #Севастополь75.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь по праву гордится своей героической историей.