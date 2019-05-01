Художник из России победил в США с рисунком тагильского завода

Сам он признался, что долгое время такой вид графики был одним из его слабых мест.

Художник из Екатеринбурга Роман Баянов стал одним из победителей американского конкурса графики Architecture in Perspective — 34. Победу ему принесла работа "Как закалялась сталь", на которой он акварелью изобразил нижнетагильский Завод-музей истории горнозаводской техники. В беседе с Лайфом Роман рассказал, как ему удалось прийти к такому успеху.

По его собственному признанию, долгое время акварель была одним из его слабых мест, однако затем он решил начать изучать работы современных мастеров-акварелистов.

— Когда отправляешь работу на конкурс, спектр шире, и ты сам себя благодаря конкурсу стимулируешь работать над чем-то новым, удивлять. Там было 700 работ от участников, судей много. Первое, второе, третье место они, грубо говоря, не делят. Выбирают несколько номинаций. Люди, которых отобрали, фактически все являются победителями с одинаковой наградой по своим категориям, — рассказал Баянов.

Началось всё с того, что он отправил серию работ с этим заводом на московский конкурс "Архиграфика", там его работа была признана лучшей. На международный конкурс ему нужно было отправлять уже две работы, одной из них и стала картина с заводом.

— Художник должен всё рисовать, но всё равно какие-то самые любимые вещи, сюжеты у него должны быть всегда в запасе. У меня это заводы и городской пейзаж — что-то такое более индустриальное, — добавил Баянов.

При этом художник успевает много путешествовать и посещать самые разные места, которые потом ложатся в основу его картин.