Путин упростил получение гражданства РФ для ряда категорий украинцев

Отмечается, что документ был принят в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощённый порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе для украинцев. Документ опубликован на сайте Кремля.

В эти категории попадают граждане Украины и лица без гражданства, которые родились и до 18 марта 2014 года жили в Крыму и Севастополе, а также их дети, супруги и родители.

А также украинцы, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища.

Кроме того, упрощённый порядок будет действовать для граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившихся на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве СССР, а также для их детей, супругов и родителей.

Отмечается, что срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство России не должен превышать три месяца.