В России названа средняя цена на авто с пробегом

Наибольшее падение стоимости (–2,6%) произошло у автомобилей премиального класса.

Средняя цена на автомобили с пробегом в России в апреле текущего года снизилась до 752 тысяч рублей, сообщает "Автостат".

По сравнению с мартом текущего года цены опустились на 0,6%, а вот в сравнении со значениями прошлого апреля падение составило 1,7%.

Средняя стоимость автомобилей отечественного производства в апреле составила 231,7 тысячи рублей (–1,9% по сравнению с показателями прошлого апреля), а иномарок — 769,3 тысячи рублей (–1,7%).

Наибольшее падение стоимости (–2,6%) произошло у автомобилей премиального класса с пробегом, средняя цена которых дошла до отметки в 1 млн 392 тысячи рублей.

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