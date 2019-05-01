Названы темы встречи Зеленского с главой "новой церкви" Украины

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали о темах встречи с главой "новой церкви" Украины Епифанием Думенко. Стороны обсудили конфликт в Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

Как отмечается, митрополит поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и с Пасхой, а также подарил ему полный печатный текст Старого и Нового Завета на славянском языке, изданного на Украине в конце XVI века.

Ранее Лайф сообщал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко позвонил избранному лидеру Владимиру Зеленскому и договорился о встрече.