Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Суд в Лондоне приговорил основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает Би-би-си.

Wikileaks co-founder Julian Assange sentenced to 50 weeks in jail for breaching bail conditions https://t.co/SkqLyQTOVW — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 1 мая 2019 г.

Отмечается, что срок наказания может быть сокращён вдвое.

Напомним, эквадорские власти 11 апреля лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Ранее WikiLeaks заявила, что США хотят подвести Ассанжа под статью со смертной казнью.