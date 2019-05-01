Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Суд в Лондоне приговорил основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает Би-би-си.
Wikileaks co-founder Julian Assange sentenced to 50 weeks in jail for breaching bail conditions https://t.co/SkqLyQTOVW— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 1 мая 2019 г.
Отмечается, что срок наказания может быть сокращён вдвое.
Напомним, эквадорские власти 11 апреля лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.
Ранее WikiLeaks заявила, что США хотят подвести Ассанжа под статью со смертной казнью.
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