Ассанж объяснил, почему решил скрыться в Посольстве Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в письме судье Деборе Тейлор объяснил, почему решил скрыться в Посольстве Эквадора, где находился с лета 2012 года.

По словам Ассанжа, он столкнулся с ужасными обстоятельствами. Основатель WikiLeaks сделал то, что казалось ему в то время "наилучшим вариантом".

В письме Ассанж отметил, что "безоговорочно извиняется", сообщает Reuters.

Как ранее писал Лайф, за нарушение условий выхода под залог суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения.