Стал известен состав российского жюри на Евровидении-2019

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Стал известен состав российского жюри на Евровидении-2019

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Фото: © Twitter /Eurovision

Организаторы конкурса Евровидение-2019, который пройдёт в Израиле, огласили состав профессионального жюри от России. Со списком можно ознакомиться на сайте конкурса.

От нашей страны выступления конкурсантов будут оценивать дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачёвы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

Напомним, что музыкальный конкурс Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Нашу страну представит Сергей Лазарев с композицией Scream.

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