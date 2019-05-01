Стал известен состав российского жюри на Евровидении-2019

Организаторы конкурса Евровидение-2019, который пройдёт в Израиле, огласили состав профессионального жюри от России. Со списком можно ознакомиться на сайте конкурса.

От нашей страны выступления конкурсантов будут оценивать дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачёвы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

Напомним, что музыкальный конкурс Евровидение-2019 пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Нашу страну представит Сергей Лазарев с композицией Scream.