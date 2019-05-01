В WikiLeaks назвали шокирующим приговор Ассанжу

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В WikiLeaks назвали шокирующим приговор Ассанжу

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Фото: © Flickr.com/Almudena Fernández

В организации выразили опасение по поводу справедливости слушания о выдаче журналиста Соединённым Штатам.

В WikiLeaks назвали шокирующим приговор основателю организации Джулиану Ассанжу, которого суд в Лондоне приговорил к 50 неделям тюремного заключения.

Приговор Джулиану Ассанжу настолько же шокирующий, насколько и карательный, — сказано в сообщении организации, размещённом в "Твиттере".

В WikiLeaks выразили опасение по поводу справедливости слушания о выдаче Ассанжа Соединённым Штатам, которое назначено на 2 мая.

Как ранее писал Лайф, срок, к которому Ассанжа приговорили за нарушение условий выхода под залог, может быть сокращён вдвое.

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