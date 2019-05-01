В WikiLeaks назвали шокирующим приговор Ассанжу

В WikiLeaks назвали шокирующим приговор основателю организации Джулиану Ассанжу, которого суд в Лондоне приговорил к 50 неделям тюремного заключения.
— Приговор Джулиану Ассанжу настолько же шокирующий, насколько и карательный, — сказано в сообщении организации, размещённом в "Твиттере".
Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK.— WikiLeaks (@wikileaks) 1 мая 2019 г.
В WikiLeaks выразили опасение по поводу справедливости слушания о выдаче Ассанжа Соединённым Штатам, которое назначено на 2 мая.
Как ранее писал Лайф, срок, к которому Ассанжа приговорили за нарушение условий выхода под залог, может быть сокращён вдвое.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени