Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии и запретил гостям съёмку

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Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии и запретил гостям съёмку

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Глава МВД Украины Арсен Аваков. Фото: © РИА Новости

Впрочем, насладиться кадрами со свадьбы не получится, так как гостям запретили приходить с камерами.

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр сыграл пышную свадьбу на берегу озера Комо в Италии. Об этом сообщает портал Шарий.Net.

Любопытно, но всем гостям свадьбы было запрещено фотографировать и приносить с собой камеры на мероприятие.

Добавим, что торжество происходит на вилле Эрба, стоимость аренды которой доходит до 12 тысяч евро за семь часов. Известно также, что данную локацию в своём клипе Cool использовала Гвен Стефани.

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