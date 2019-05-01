Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии и запретил гостям съёмку

Впрочем, насладиться кадрами со свадьбы не получится, так как гостям запретили приходить с камерами.

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр сыграл пышную свадьбу на берегу озера Комо в Италии. Об этом сообщает портал Шарий.Net.

Любопытно, но всем гостям свадьбы было запрещено фотографировать и приносить с собой камеры на мероприятие.

Добавим, что торжество происходит на вилле Эрба, стоимость аренды которой доходит до 12 тысяч евро за семь часов. Известно также, что данную локацию в своём клипе Cool использовала Гвен Стефани.