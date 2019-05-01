В Эстонии подозреваемый в насилии министр уволился сразу после назначения

Министр инфотехнологий и внешней торговли Эстонии Марти Куузик подал в отставку после того, как его обвинили в домашнем насилии, сообщает ERR.

Куузик назвал выдвинутые против него обвинения клеветой и заявил, что хочет "спасти свою семью от происходящего в СМИ психологического террора".

Политик подчеркнул, что намерен сконцентрироваться на восстановлении "своего доброго имени" и защите в рамках уголовного дела.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла отставку Куузика и заявила, что его решение "ободряет всех женщин" страны.

Как отмечается, Куузик пробыл министром чуть более суток и может получить более 31 000 евро в качестве компенсации.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что Марти Куузик в течение нескольких лет морально и физически издевался над своей бывшей супругой.