Помпео заявил, что США могут инициировать военную операцию в Венесуэле

Он отметил, что Вашингтон пытается делать всё возможное для того, чтобы избежать насилия.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео допустил проведение военной операции США в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти в латиноамериканской стране.

— Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны; если это то, что потребуется, — это то, что США сделают, — заявил Помпео в интервью FOX Business.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон пытается делать всё возможное во избежание насилия.

Помпео добавил, что американская сторона предпочла бы мирный переход власти, при котором президент Николас Мадуро оставляет свой пост, а в стране проводятся новые выборы.

Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила США в фейках для расшатывания ситуации в Венесуэле.