Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

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Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

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Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев / Алексей Витвицкий

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня, — заявил Джон Болтон.

При этом в эфире CNN он подчеркнул, что не имеет информации о возможности разговора президентов двух стран.

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