Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня, — заявил Джон Болтон.

При этом в эфире CNN он подчеркнул, что не имеет информации о возможности разговора президентов двух стран.