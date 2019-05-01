"Дружбу" начали очищать от некачественной нефти

Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" 1 мая начали очищать от некачественной нефти. Об этом со ссылкой на главного инженера предприятия "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго сообщают "Белорусские новости".

— Работы идут по плану. Все стороны придерживаются обязательств, — заявил Вериго.

Как отмечается, полностью система нефтепроводов заработает не скоро. С российского участка "Дружбы" предстоит вытеснить около 50 тысяч тонн загрязнённой нефти, с белорусского — более 120 тысяч тонн.

По предварительной оценке, в России, Белоруссии, на Украине и в Польше находится около пяти миллионов тонн грязной нефти.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил президенту России Владимиру Путину, что материалы по загрязнению нефти в "Дружбе" переданы в ФСБ.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.