Журналистку из России в ходе протестов в Париже ударили полицейские

В Париже во время первомайской демонстрации полицейские нанесли удары корреспондентке РИА "Новости" Виктории Ивановой.
Отмечается, что она находилась в гуще беспорядков и в какой-то момент достала телефон для того, чтобы заснять происходящее. Однако в дело вмешались правоохранители. Не спасла Викторию и повязка с надписью "пресса", а также специальная каска. В итоге полиция ударила её по рукам и голове.
— Меня отвели в сторону волонтёры-медики, спросили, не нужна ли мне помощь. От серьёзных травм спасла каска, но рука пока болит, — сообщила Виктория.
Сейчас девушка направляется в больницу, так как у неё распухла рука.
Добавим, что сегодня в Париже проходит традиционное первомайское шествие, однако к профсоюзам в этом году присоединились и активисты "жёлтых жилетов". Кроме того, СМИ публиковали информацию о нескольких тысячах радикально настроенных хулиганов.
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