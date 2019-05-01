Журналистку из России в ходе протестов в Париже ударили полицейские

Сейчас девушка направляется в больницу, а от серьёзных повреждений её спасла каска на голове.

В Париже во время первомайской демонстрации полицейские нанесли удары корреспондентке РИА "Новости" Виктории Ивановой.

Отмечается, что она находилась в гуще беспорядков и в какой-то момент достала телефон для того, чтобы заснять происходящее. Однако в дело вмешались правоохранители. Не спасла Викторию и повязка с надписью "пресса", а также специальная каска. В итоге полиция ударила её по рукам и голове.

— Меня отвели в сторону волонтёры-медики, спросили, не нужна ли мне помощь. От серьёзных травм спасла каска, но рука пока болит, — сообщила Виктория.

Сейчас девушка направляется в больницу, так как у неё распухла рука.

Добавим, что сегодня в Париже проходит традиционное первомайское шествие, однако к профсоюзам в этом году присоединились и активисты "жёлтых жилетов". Кроме того, СМИ публиковали информацию о нескольких тысячах радикально настроенных хулиганов.