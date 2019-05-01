В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребёнка целовать землю — видео

Женщина требовала, чтобы мальчик встал на колени, и называла его подонком и тварью.

В Краснодаре заведующая детским садом заставила мальчика целовать землю на глазах у других детей. Видеозапись, на которой женщина кричит на ребёнка, была опубликована в Сети.

Заведующая требовала, чтобы мальчик встал на колени, а потом, схватив его, повалила на землю. На записи слышно, как женщина называет ребёнка подонком и тварью.

Автор видео на вопрос своего ребёнка, почему ругают детей, отвечает: "Хорошо, что ты не ходишь в этот садик уже".

Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярском крае воспитательницы истязали малышей канцелярскими кнопками. Женщин приговорили к четырём годам колонии.