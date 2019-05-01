СМИ нашли у жены Зеленского пентхаус в Крыму

Журналистов смутила денежная сторона вопроса, ведь недвижимость была приобретена по цене, которая существенно ниже рыночной.

Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году приобрела трёхкомнатный пентхаус в Крыму. Обнаружить эту покупку сумели журналисты агентства Рейтер.

При этом сделка была оформлена по стоимости ниже рыночной. Так, квартира была приобретена почти за $164 тысячи. За квадратный метр она заплатила примерно $1,2 тысячи.

Однако сумма квадратного метра в этом же жилом комплексе в других объявлениях оценивалась гораздо выше — от $3,5 до $4 тысяч.

В штабе Зеленского уже дали свои объяснения по поводу данной ситуации.

— Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене, — говорится в сообщении.

Воспользоваться этим домом семья избранного главы государства планирует лишь "после возвращения полуострова в состав Украины". При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.