В России создали новую авиабомбу с парашютом

На выставке оборонной промышленности в Стамбуле страна представила в качестве образца противолодочного оружия "Загон-2Э".

В Стамбуле на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 Россия представила в качестве одного из ведущих образцов корректируемую противолодочную бомбу "Загон-2Э". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя гендиректора АО "НПК Техмаш", входящего в "Ростех", Александра Кочкина.

— Мы представляем на выставке в качестве одного из ведущих образцов противолодочного оружия корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э". Она предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном и подводном положении, до глубин 600 метров, — рассказал о новинке Кочкин.

Он также отмечает, что при сбросе с авиасудна бомба зависает на поплавке в течение четырёх минут, пока не будет обнаружена цель. Когда вражеский объект будет найден, бомба отцепляется от поплавка и парашюта и направляется по сложной траектории, которая обеспечивается выполнением команд от устройства наведения, к судну.

По словам Кочкина, разработчиком корректируемой авиационной бомбы "Загон-2Э" является АО "НИИИ", принадлежащее холдингу "Техмаш".