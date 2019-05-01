Путин подписал закон об ипотечных каникулах для россиян

Предоставлены они могут быть заёмщикам, оказавшимся в трудной ситуации, на срок до полугода.

Президент России Владимир Путин подписал закон "Об ипотечных каникулах" для населения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Предоставлены они могут быть на срок до полугода по личному заявлению заёмщиков, оказавшихся в трудной ситуации. К таковым относятся потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту должен превышать 50% суммы среднемесячного дохода заёмщика.

Кроме того, может быть либо временно приостановлена выплата, либо уменьшен размер платежа — на выбор. В отношении одного кредита такая опция возможна лишь один раз. Ограничена также и максимальная сумма кредита, по которой возможно предоставление каникул, — 15 млн рублей.

Инициативу рассмотреть законопроект об ипотечных каникулах президент высказал во время Послания Федеральному собранию 20 марта.