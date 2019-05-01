Путин подписал закон о повышающем коэффициенте акцизов на ввозимый в РФ табак

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о применении повышающего коэффициента акцизов для табачной продукции, ввозимой на территорию РФ. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается, закон направлен на пресечение практики избегания налогов за счёт резкого увеличения объёмов ввоза на территорию страны подакцизной табачной продукции в последнем квартале календарного года. Большая часть такой продукции обычно реализуется в следующем календарном году, когда действуют проиндексированные ставки акцизов.

Как ранее сообщал Лайф, доля нелегальных пачек сигарет на табачном рынке России в первом квартале 2019 года составила 10,3%.