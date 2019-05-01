Путин подписал закон об упрощении госзакупок в сфере культуры

Документ увеличивает сумму контрактов, которые заключают учреждения с поставщиком.

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении требований госзакупок в сфере культуры. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон увеличивает суммы контрактов, которые учреждения культуры заключают с единственным поставщиком. Смягчаются требования и к закупкам, осуществлённым за счёт пожертвований. Данные требования также касаются и ФГУП в сфере культуры.

Изменить план закупок можно будет до 1 октября 2019 года.

Ранее соответствующий законопроект был принят в Госдуме. Спикер ГД Вячеслав Володин отмечал, что этот акт стал результатом диалога между нижней палатой парламента и творческим сообществом.