В центре Москвы светофоры перенастроят в "пользу пешеходов"

Как сообщает ЦОДД в социальных сетях, благодаря данной мере людям придётся меньше ждать зелёного света.

Светофоры в центре Москвы переходят на новый режим работы, который позволит сэкономить для пешеходов время ожидания зелёного света. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в "Твиттере".

— На 70 зебрах в пределах Садового до 5 мая перенастроили светофоры в пользу пешеходов — им ждать зелёного, чтобы перейти дорогу, придётся гораздо меньше, — сообщает ЦОДД.

Также отмечается, что подобный режим работы светофоров планируется вводить каждые выходные.