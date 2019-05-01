Чиновникам дадут полгода на продажу наследства за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет чиновникам в течение полугода закрывать унаследованные заграничные счета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По закону российским чиновникам, занимающим посты на государственной службе, запрещено иметь счета в заграничных банках. Запрет касается также супругов и несовершеннолетних детей. Однако отныне госслужащим будет дано шесть месяцев на закрытие счёта или же отчуждение полученных средств.

Ранее зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин отметил, что иногда бывают ситуации, в которых чиновники получают в наследство счета, находящиеся в иностранных банках, и не могут их получить, так как это противоречит законодательству.