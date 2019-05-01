Воспитательница, заставившая ребёнка целовать землю, собирается уволиться

Лайфу стали известны подробности произошедшей в детском саду Краснодара ситуации, где заведующая заставила ребёнка целовать землю.

Как рассказал источник, заведующая не била ребёнка, а лишь сильно наклонила. Женщина сожалеет о такой вспышке гнева и планирует написать заявление об увольнении.

По словам собеседника, мальчика воспитывают мама и бабушка, о его отце в учреждении ничего не знают. Ребёнок неоднократно бил других детей, несмотря на просьбы так не делать. Воспитатели пытались подступиться к мальчику по-доброму, беседы с ним проводили и мама с бабушкой.

Ранее в Сети была опубликована запись, на которой заведующая детским садом оскорбила ребёнка и потребовала встать на колени.