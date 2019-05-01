Путин назначил двух новых заместителей главы МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Яцуценко на должность заместителя главы МЧС и генерал-лейтенанта внутренней службы Игоря Кобзева на должность заместителя руководителя ведомства — главного госинспектора по пожарному надзору. Указ опубликован на портале правовой информации.

До этого Яцуценко возглавлял Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС, а Кобзев руководил департаментом кадровой политики МЧС.

Добавим, что ранее своим указом президент ввёл должность заместителя министра — главного государственного инспектора по пожарному надзору.