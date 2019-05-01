Король Таиланда выбрал в качестве жены генерала

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Король Таиланда выбрал в качестве жены генерала

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Фото: © Bureau of the Royal Household via AP

Рама Х вступил в брак с Сутхидой Вачиралонгкорн, служившей в специальном подразделении Королевской гвардии.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн, назвав её своей королевой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Избранницей короля стала девушка, служившая в специальном подразделении Королевской гвардии, а также работавшая бортпроводницей авиаперевозчика Thai Airways.

Король Таиланда вступил на престол в 2016 году после смерти отца, короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX), правившего 70 лет. По традиции правящей династии Чакри коронация каждого короля происходит не сразу, а спустя некоторое время после восшествия на престол.

Коронация Рамы Х состоится со 2 по 6 мая. Церемония коронации пройдёт в храме Изумрудного Будды и Большом королевском дворце.

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