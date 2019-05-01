"Волонтёры Победы" дали старт акции "Красная гвоздика"

В ней участвуют шесть тысяч добровольцев, которые уже прошли специальное обучение.

Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" дало старт акции "Красная гвоздика", которая пройдёт в 83 регионах страны.

— Очень важно не только помнить о подвиге павших героев, но и помогать ныне живущим. "Волонтёры Победы" уже второй раз примут участие в акции и выйдут на улицы городов собирать пожертвования для помощи ветеранам, — отметила руководитель движения Ольга Амельченкова.

В прошлом году в рамках акции было получено более двух с половиной миллионов рублей, а сумма фонда "Память поколений" возросла до 18 миллионов.

В акции участвуют шесть тысяч добровольцев, которые уже прошли специальное обучение. "Красная гвоздика" продлится до 22 июня.

— Мы ценим поддержку акции всероссийским движением "Волонтёры Победы" и считаем её важной. Добровольцы вносят неоценимый вклад не только в распространение значков "Красная гвоздика", но и в развитие идеи осознанной благотворительности в масштабах всей страны. В прошлом году общими усилиями нам удалось охватить 63 региона. В этом году количество регионов увеличилось до 83, — рассказала директор благотворительного фонда "Память поколений" Екатерина Круглова.

Добавим, что все собранные средства пойдут на покупку лекарств, медицинского оборудования для ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий.