Путин подписал закон, уравнивающий статус бумажного и электронного полисов ОСАГО

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Путин подписал закон, уравнивающий статус бумажного и электронного полисов ОСАГО

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Теперь автолюбителям будет необязательно всегда возить с собой бумажную версию договора.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уравнивает статус бумажного и электронного полисов ОСАГО, а также вводит возможность оформления электронного европротокола. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, договоры об обязательном страховании на бумажном и электронном носителях будут равны между собой, а каждому из них будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса.

Теперь автолюбителям будет необязательно всегда возить с собой бумажную версию договора, также становится возможным предъявление сотрудникам ГИБДД его электронной версии.

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