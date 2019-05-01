Путин подписал закон, уравнивающий статус бумажного и электронного полисов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уравнивает статус бумажного и электронного полисов ОСАГО, а также вводит возможность оформления электронного европротокола. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Таким образом, договоры об обязательном страховании на бумажном и электронном носителях будут равны между собой, а каждому из них будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса.
Теперь автолюбителям будет необязательно всегда возить с собой бумажную версию договора, также становится возможным предъявление сотрудникам ГИБДД его электронной версии.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени